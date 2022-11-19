Karacasu’da yaşlılığa bağlı nedenlerle dün 92 yaşında hayatını kaybeden eski Belediye Başkanı Yıldız Nadir Ünlü son yolculuğuna uğurlandı. İlçeye 20 yıl hizmet eden eski başkan Ünlü’ye Karacasu halkı son yolculuğunda yalnız bıraktı. Cenazeye az sayıda kişinin katılması dikkat çekti.

Karacasu’da yaşlılığa bağlı nedenlerle dün 92 yaşında hayatını kaybeden eski Belediye Başkanı Yıldız Nadir Ünlü son yolculuğuna uğurlandı. İlçeye 20 yıl hizmet eden eski başkan Ünlü’ye Karacasu halkı son yolculuğunda yalnız bıraktı. Cenazeye az sayıda kişinin katılması dikkat çekti.

Karacasu’da AP, DP ve DYP’den farklı dönemlerde 5 kez seçilerek 20 yıllık hizmetiyle en uzun dönem belediye başkanlığı yapma unvanına sahip Yıldız Nadir Ünlü, yaşlılığa bağlı nedenle dün evinde hayatını kaybetmişti. Evli ve üç çocuk babası Ünlü, bugün ikinci namazına müteakip Çarşı Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Tabak Hacı İbrahimler Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine, eski belediye Başkanları Emin Mete, Mustafa Büyükyapıcı, bazı siyasi partilerin ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri ve ilçe halkından az sayıda insan katıldı.

İlçeye 20 yıl hizmet etmiş bir belediye başkanı olarak cami avlusu dolup taşması gerekirken az sayıda vatandaşın katılması dikkat çekti.

Karacasu siyasi hayatına bir dönem damgasını vurmuş, başta adının verildiği Karşıyaka köprüsü olmak üzere çok sayıda hizmete imzasını atan eski başkan Ünlü’nün son yolculuğunda ilçe halkı tarafından yalnız bırakılması şaşkınlığa neden oldu.