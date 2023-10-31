DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Acıpayam ilçesinde bir dönem belediye başkanlığı yapan Tahsin Çetin, son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı.

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde, Büyükşehir Yasası ile mahalleye dönüştürülen Yumrutaş beldesinde, 1994 yılı Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Doğru Yol Partisi’nden (DYP) Belde Belediye Başkanı seçilen 78 yaşındaki Tahsin Çetin, bir süredir tedavi gördüğü hastalığına bağlı olarak hayatını kaybetti. Emekli asker olan Tahsin Çetin için Acıpayam ilçe merkezinde askeri tören düzenlendi.

Eski Belde Belediye Başkanı Tahsin Çetin için Acıpayam Çarşı Camisinde düzenlenen askeri törene ilçe protokolü, askeri erkan, ailenin yakınları ve vatandaşlar katılım gösterdi. Kılınan cenaze namazının ardından tören mangasının omuzlarında taşınan Tahsin Çetin’in cenazesi, ilçeye bağlı Mevlütler Mahallesi’nde dualarla son yolculuğuna uğurlandı.