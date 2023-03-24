Eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın "Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "Görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla yargılandığı davada avukatları, mahkeme heyetinin taleplerini reddetmesini gerekçe göstererek vekilliklerinden istifa etti.

Seyrantepe Mahallesi’nde 8 Şubat 2019’da 165 bin lira bedelle ihale edilen ve 17 Mart 2019’da açılışı yapılan 129 metrekarelik taziye evinin, fotoğraf delil gösterilerek 19 Ocak 2020’de yapılmış olduğu iddiasıyla açılan davanın son duruşmasında sanıklar dönemin fen işleri müdürü Hamit Kutlu, belediye personelleri Türker Bayram, Murat Sırmabıyık, İlker Hasan Küpeli ile söz konusu ihaleyi alan firmanın sahibi sanık Feridun Çetin hazır bulundu. Vefa Salman ise duruşmaya katılmadı.

Celsede Salman’ın avukatları ek süre, keşif ile rapor taleplerinin reddedilmesi nedeniyle vekilliklerinden istifa etti.

Yalova Belediyesi avukatı ise Salman’ın avukatlarının istifasının amacının yargılanma sürecini uzatmak olduğunu ileri sürdü. Belediye avukatı, Salman’ın milletvekilliği aday adayı olduğu için bu yöntemi kullandığını iddia etti.

Mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.