Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Anavatan Partisi eski İlçe Başkanı Mehmet Güler hayatını kaybetti.
İlçe siyasetinin önde gelen isimlerinden olan eski Anavatan Partisi İlçe Başkanı Mehmet Güler, geçirdiği kalp krizi sonucu 73 yaşında hayatını kaybetti. Anavatan Partisi’nin uzun yıllar İlçe Başkanlığı yapan Mehmet Güler, öğle namazı sonrası Merkez Çarşı Camii önünde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.
Cenaze namazına Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Ahmet Çümen ve AK Parti Emet İlçe Başkanı Ali Ceyhan da katıldı.