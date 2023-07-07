Kayseri’de hayatını kaybeden önceki dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın babası Eşref Yıldız son yolculuğuna uğurlandı.

2009 ve 2015 yılları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yapan ve AK Parti eski Kayseri Milletvekili olan Taner Yıldız’ın babası Eşref Yıldız vefat etti. 87 yaşında hayatını kaybeden Yıldız’ın cenaze namazı öğle namazını müteakip Hulusi Akar Cami’nde kılındı. Taner Yıldız camide taziyeleri kabul ederken; kılınan namazın ardından Eşref Yıldız Asri mezarlıkta toprağa verildi.

Cenaze namazına Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, parti üyeleri, Yıldız’ın yakınları ve vatandaşlar katıldı.