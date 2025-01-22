Geçirdiği Traktör Kazasında hayatını kaybeden Dış İşleri eski Bakan Yardımcısı ve Denizli eski milletvekillerinden Ahmet Yıldız’ın babası son yolculuğa uğurlandı.

Hüseyin Yıldız yönetimindeki 20 DA 643 plakalı traktör, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Olayda ağır yaralanan Hüseyin Yıldız, Çardak Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtulamayan Hüseyin Yıldız hayatını kaybetti. Yaşlı çifcinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Yaşamını yitiren yaşlı adamın, 2018-2023 yılları arasında AK Parti Denizli milletvekilliği, 22 Haziran 2023 ile 25 Nisan 2024 tarihleri arasında Dışişleri Bakan Yardımcılığı yapan ve şu an Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi olan Ahmet Yıldız’ın babası olduğu öğrenildi.

Yapılan otopsinin ardından Hüseyin Yıldız’ın cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Hüseyin Yıldız’ın Denizli’nin Bozkurt İlçesi İnceler Mahallesi Merkez Camisinde kılınan cenaze namazının ardından İnceler mezarlığına defin edildi. Denizli Müftüsü Abdullah Pamuklu tarafından kıldırılan cenaze namazına Ak Parti eski Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Milletvekilleri, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve Bozkurt Kaymakamı Enes Özkan katıldı.