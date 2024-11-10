Kağıthane Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “Kastamonu Tanıtım Günleri”ni ziyaret eden İçişleri eski Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Taşköprü Belediyesi standında vatandaşlara sarımsak dağıttı.

Kağıthane Belediyesi, Kastamonu Valiliği, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ile Kastamonulular Dayanışma Derneği iş birliğiyle Hasbahçe Mesire Alanı’nda düzenelenen Kastamonu Tanıtım Günleri büyük ilgi gördü. Bugün son bulacak olan Kastamonu Tanıtım Günleri’ni İçişleri eski Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu da ziyaret etti. Soylu, Kağıthane’de düzenlenen etkinlikte Taşköprü Belediyesi standını gezdi. Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ile bir araya gelen Soylu, Taşköprü Belediyesi standında vatandaşlara dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağı da dağıttı.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, “İçişleri Eski Bakanımız ve AK Parti İstanbul Milletvekilimiz Sayın Süleyman Soylu’yu Kağıthane’de düzenlenen Kastamonu Günleri etkinliğinde yer aldığımız belediye standımızda ağırlamaktan büyük onur duyduk. Dünyaca ünlü, Avrupa coğrafi işaret belgeli Taşköprü sarımsağımızı Sayın Bakanımız Süleyman Soylu ile birlikte hemşehrilerimize ikram ettik. Bu anlamlı etkinlikte bir araya gelerek kültürümüzü, değerlerimizi ve Kastamonu’nun eşsiz lezzetlerini paylaşmak bizim için büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Emeği geçen ve bizlerle olan tüm misafirlerimize gönülden teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Etkinlik boyunca ziyaretçiler Kastamonu’nun halk oyunlarını izleyebilecek, geleneksel lezzetleri tatma fırsatı bulabilecek ve el sanatlarını yakından görebilecekler.