Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, her çocuğun kıymetli olduğunu belirterek, "Ama bir çocuk burada başarılı olur, bir çocuk başka bir yerde başarılı olur. Çocuk her şekilde değerlidir" dedi.

Ziya Selçuk, Osmaniye Belediyesi tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen Kitap Fuarı’ndaki söyleşiye katıldı. Selçuk, kitap fuarlarına zaman zaman gittiğini belirterek, "Osmaniye’nin çok özel ayrı bir yeri var. Kalbimizde, gönlümüzde, tarihimizde fikirlerimizde çok ayrı bir yeri var. O sebeple sizlerle beraber olmak, bir şekilde baba ocağına, aileye gelmek gibi" diye konuştu.

Bir insanın ailesinin olmasının, kendisini seven anne babasının olmasının, bir aile yuvasında bulunmasının çok kıymetli bir şey olduğunu vurgulayan Selçuk, "Bu, kaybedilmedikçe değeri anlaşılmayacak olan bir şeydir" dedi.

“Anne ve babanın arasında, çocukla ilgili tutarlı bir ilişki olmalı”

Söyleşiye katılan çocuklara da seslenen Selçuk, "Annelerinizi asla üzmeyin. Anneler sizin, hayatınızın ışıklı yoludur" diyerek, şöyle devam etti:

"Çocuklarla ilgili konuştuğumuzda herkesin kendi çocuğuyla ilgili bir hayali var. Fakat bu hayal annede başka bir hayal oluyor, babada bir başka hayal oluyor. Yani göz şaşı görmeye başlıyor, çocuk tek. Hz. Mevlana’nın bir sözü var, diyor ki; ’Göz çifttir ama tek görür’ diyor. Anne bir gözdür, baba da bir gözdür. Dolayısıyla çocuğu tek görmeli, yani çocukla ilgili aralarında tutarlı bir ilişki olmalı. Önce anne baba aralarında iyi anlaşmalı, ondan sonra çocuğa geçmeli. Eğer anne ve baba arasında anlaşma yüksekse, kuvvetliyse o zaman çocuklar rahat ediyor. Ama şu demek değildir, bizim kendi çocuklarımızla ilgili beklentimizin, muhakkak suretle sağlıklı olması lazım. Her çocuğunun kıymetinin ne olduğunu unutmamak lazım, her çocuk kıymetli. Ama bir çocuk burada başarılı olur, bir çocuk başka bir yerde başarılı olur. Çocuk her şekilde değerlidir. Fakat siz çocuğun değerini sadece not, puan üzerinden dikkate alırsanız o zaman çocuk kendini değersiz hissedebilir. Çocuğun birinci ihtiyacı şefkat, merhamettir. Yani gözünüzle, gönlünüzle çocuğu sevmedikçe bu çocuk beslenmemiş sayılır. Çocuğun beslenmesi şefkatten, sevgiden kaynaklanıyor. Eğer sevginiz, şefkatiniz varsa gerisi zaten gelir."

“Öğretmenlerim, çocuklar size emanet”

Ziya Selçuk, programın sonunda öğretmenlere seslenerek, "Öğretmen meslektaşlarım bilsinler ki tüm kalbim onlarla. Onların yaptığı her işe ayakta saygı duyuyorum. Çocuklar size emanet öğretmenlerim. Emanetin gereği neyse onu yapmak da sizin vazifeniz. Bu şuurla şu topraklardan dünya çapında insanlar yetiştirelim. Buranın şerefi olsunlar, buranın haysiyetini yüceltsinler, gururu olsunlar. Bunu yapabilirsiniz, yeter ki biraz daha gayret, çaba, biraz daha inanç, asla umudu yitirmeyin" dedi.

Söyleşinin ardından, Ziya Selçuk’a günün anısına hediye takdim edildi. Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, daha sonra okurları için kitaplarını imzaladı.