Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eski Millî Eğitim Bakanı Tevfik İleri'nin 63. vefat yıl dönümünde kabrini ziyaret etti.ANKARA (İGFA) - İleri için dua edilmesinin ardından mezarlıktan ayrılışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tekin, "Tevfik İleri'yi vefatının 63'üncü yılında burada andık. Tevfik İleri, sadece eğitim tarihimizde değil, aynı zamanda demokrasi tarihimizde de derin yeri olan bir büyüğümüz." ifadesini kullandı.

Tevfik İleri'nin öğrencilik yıllarının hareketli geçtiğini belirten Tekin, "Bulgaristan'da Bulgarlar tarafından Türk vatandaşlarının mezarlıklarına yönelik saldırıları protesto etmek için yaptığı organizasyonlar, Türkiye'de belki de bu anlamda üniversite öğrencilerinin, toplumsal problemlerle ilgili gençlik hareketlerinin ilk örneklerinden biridir." dedi.

Bakan Tekin, şunları kaydetti:

"Bakanlık yıllarında kendi tabiriyle 'Nesil yetiştirmek uğraşı; ruhen mamur ve mutmain, bedenen müreffeh, ahlaken sağlam nesiller yetiştirmek' için yaptıkları bazı çalışmaları burada sundu arkadaşlarımız. Sadece onlar değil, sağlıklı bir nesil yetiştirmek üzere daha önce Hasan Âli Yücel döneminde başlatılan tercüme faaliyetlerinin Türk kültürüne ilişkin özgün eserlerin yayın sürecini başlatması, bütün bunların devamı niteliğindedir. Eğitim tarihimizde gerçekten yeri doldurulamaz bir faaliyet alanı geliştirdi. Kendisine şükranlarımızı sunuyoruz. Mekânı cennet olsun. Biz de aslında bu felsefenin devamı niteliğinde bir noktadayız şu anda. Biz de nesil, iyi insan yetiştirmek üzere Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni kurguladık. Aynı şekilde vatansever, merhamet sahibi, ahlaken sağlam ve bedenen sağlıklı nesiller yetiştirmek konusundaki çabalarımız açısından bizim için de ufuk açıcı, yol gösterici çalışmalar yapmıştır. Bu vesileyle hem kendisine hem de birlikte demokrasi mücadelesi yürüttüğü ilk demokrasi şehitlerimiz olarak kabul ettiğimiz Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'ya da bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah, arkamızdan bu kadar güzel hayır dualarla, anılarla yâd edilen hizmetler yapmayı Allah hepimize nasip etsin diyorum."

Tevfik İleri'nin Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki anma törenine Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Ankara Valisi Vasip Şahin, Tevfik İleri'nin torunu Ankara Milletvekili Ömer İleri ve Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen de katıldı.