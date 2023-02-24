İslam İşbirliği Gençliği Forumu (ICYF) tarafından düzenlenen Geleceğin Liderleri Yönetici Programı başladı. Programın ilk gününe konuk olan eski Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz Fischer, Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, "Türkiye gerçekten üzücü bir felaket yaşadı. Bu deprem çok dramatikti ve birçok insan hayatını kaybetti. Avusturya olarak elimizden geleni yaptığımız için çok mutluyum" dedi.

İslam İşbirliği Gençliği Forumu (ICYF) tarafından düzenlenen Geleceğin Liderleri Yönetici Programı başladı. Programın ilk gününe konuk olan eski Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz Fischer, Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, "Türkiye gerçekten üzücü bir felaket yaşadı. Bu deprem çok dramatikti ve birçok insan hayatını kaybetti. Avusturya olarak elimizden geleni yaptığımız için çok mutluyum" dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı üye devletlerinin gençlik kuruluşu olan ICYF, dünyanın önde gelen liderlerini geleceğin liderleriyle bir araya getirdi. ICYF tarafından organize edilen Geleceğin Liderleri Yönetici Programı’nda eski Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz Fischer birçok katılımcıyla bir araya geldi. Programda dünya diplomasisi ve uluslararası ilişkiler gibi konular ele alındı.

İstanbul’a geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Fischer, "Avusturya’da öğretim üzerine bir sürü tecrübem oldu. Bir gün uluslararası bir platforma katılmak için Cenevre’ye gittim. Cenevre’ye gittiğimde burası çok tanınan ve hoş bir yerdi. Gittiğim yerdeki katılımcılar öğrenciydi ama öğrenci olduklarını söyleyemem çünkü uzmanlaştıkları alanlar çok ilginçti. Burada uluslararası etkinlikler hakkındaki bilgilerimi, düşüncelerimi ve durumları yargılama şeklimi ifade etme şansı buldum. Devam eden ilginç değişimleri yerinde gördüm ve tekrar böyle bir platforma İstanbul’da katılsam benim için hoş bir deneyim olurdu. Türkiye gerçekten üzücü bir felaket yaşadı. Bu deprem çok dramatikti ve birçok insan hayatını kaybetti. Avusturya olarak elimizden geleni yaptığımız için çok mutluyum. Tüm Türkiye’ye acil şifalar dilerim" dedi.

ICYF Başkanı Taha Ayhan ise, "Sayın başkana programa katıldıkları için çok teşekkür ediyorum. Programın ilk versiyonunu Cenevre’de yapmıştık. Şimdi de kendisini burada ağırlıyoruz. Gençlere ilham olmaları için diğer liderleri de ağırlayacağız. Bu vesileyle ülkemize de geçmiş olsun diyorum. Aynı zamanda Avusturya’nın gönderdiği yardımlar için de teşekkür ediyorum. Umuyorum ki, ülkemiz bir an evvel tekrar ayağa kalkacaktır. Ölenlere rahmet, kurtulanlara da şifa diliyoruz" diye konuştu.