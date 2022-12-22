Avrupa Parlamentosu’nda (AP) patlak veren yolsuzluk ve kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski AP Başkanı Yardımcısı Eva Kaili’nin gözaltı süresi 1 ay daha uzatıldı.

Avrupa Parlamentosu’nda (AP) patlak veren yolsuzluk ve kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski AP Başkanı Yardımcısı Eva Kaili’nin gözaltı süresi 1 ay daha uzatıldı.

Belçika’da 3 Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi ile eski AP Başkan Yardımcısı Yunan milletvekili Eva Kaili’nin yer aldığı yolsuzluk skandalı ile ilgili başlatılan soruşturma sürerken, Kaili bugün mahkeme karşısına çıktı. Duruşmanın ardından açıklama yapan Kaili’nin avukatı, mahkeme heyetinden Kaili’nin elektronik kelepçe takılarak şartlı tahliye edilmesi talebinde bulunulduğunu bildirdi. Mahkemeye sunulan talebin gün içinde değerlendirilmesinin ardından karar açıklandı. Belçika Federal Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, mahkemenin 9 Aralık’tan beri gözaltında tutulan Kaili’nin gözaltı süresinin 1 ay daha uzatıldığına karar verdiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, Kaili’nin karara 24 saat içinde itiraz etmesi durumunda 15 gün içerisinde yeniden mahkeme karşısına çıkabileceği aktarıldı.

AP’deki rüşvet skandalı

Belçika’da 9 Aralık’ta yolsuzluk ve kara para aklama soruşturmasında başkent Brüksel’de 16 ayrı operasyon gerçekleştirilmiş, Katar’ın AP’nin kararlarını etkilemek amacıyla stratejik konumdaki kişilere rüşvet verdiği iddia edilmişti. AP’nin 14 başkan yardımcısından biri olan eski Yunan milletvekili Eva Kaili, İtalyan Articolo Uno Partisi üyesi Pier-Antonio Panzeri, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Luca Visentini ve Sosyalistler ve Demokratlar Grubundan (S&D) asistan Francesco Giorgi yolsuzluk soruşturması çerçevesinde gözaltına alınmıştı. Polis tarafından yapılan baskınlarda binlerce euro ele geçirilmişti. AP’nin 8 yıldır üyesi olan Kaili, AP Başkanı Metsola tarafından görevden uzaklaştırılmıştı. Kaili ayrıca AP’deki Sosyalistler ve Demokratlar Grubu üyeliğinden de uzaklaştırılırken, Yunanistan’ın merkez solundaki Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) partisinden ihraç edilmişti. Yunan makamları Kaili’ye, eşine ve yakın aile üyelerine ait mal varlıklarını dondurmuştu.