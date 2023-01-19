Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) yolsuzluk ve kara para aklama skandalı ile ilgili gözaltına alınan eski AP Başkan Yardımcısı Eva Kaili’nin avukatları, Brüksel Mahkemesi’ne yaptıkları başvuruda Kaili’nin serbest bırakılmasını talep etti.

Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) yolsuzluk ve kara para aklama skandalı ile ilgili gözaltına alınan eski AP Başkan Yardımcısı Eva Kaili’nin avukatları, Brüksel Mahkemesi’ne yaptıkları başvuruda Kaili’nin serbest bırakılmasını talep etti.

Basın tarafından Qatargate olarak adlandırılan Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) yolsuzluk ve kara para aklama skandalı ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Skandal kapsamında gözaltına alınan eski AP Başkan Yardımcısı Eva Kaili’nin avukatları, Brüksel Mahkemesi’ne yaptıkları başvuruda Kaili’nin serbest bırakılmasını talep etti. Daha önce benzer talepleri reddedilen avukatlar, bu başvuruda Kaili’nin tutukluluk koşullarını gerekçe gösterdi. Kaili’nin gözaltına alındıktan sonra 16 saat soğuk bir nezarethanede bekletildiği, talep etmesine rağmen örtü verilmediği, gözaltı süresi boyunca 23 aylık bebeğini sadece iki kez görmesine izin verildiği ve bu koşulların bu yüzyılda Avrupa’da kabul edilemez olduğu belirtilerek, Kaili’nin elektronik kelepçe takılarak şartlı tahliye edilmesi veya serbest bırakılması avukatlar tarafından talep edildi.

"Kaili masumdur"

Eva Kaili’nin avukatlarından Andre Risopoulos, Kaili’nin tutukluluk sırasında yaşadıklarının kabul edilemez olduğunu ve yaşadıklarından sonra serbest bırakılmasının gerektiğini söyledi. Müvekkilinin masum olduğunun altını çizen Risopoulos, "Bayan Kaili masumdur. O hiçbir zaman yolsuzluk yapmadı. Hiçbir zaman kara para aklamadı. Hiçbir organize suça karışmadı. Panzeri ile asla iş birliği yapmadı" ifadelerini kullandı. Mahkemenin, Kaili’nin avukatlarının talebine henüz cevap vermediği ve dosya üzerinden yapılacak değerlendirme sonrası kararın açıklanacağı belirtildi.

Panzeri’nin muhasebecisi gözaltına alındı

Yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan kişiler arasında bulunan ve geçtiğimiz günlerde Belçika adli makamlarıyla ceza indirimi karşılığında ’itirafçı’ olmayı kabul eden İtalyan Articolo Uno Partisi üyesi Pier-Antonio Panzeri’nin İtalya’daki muhasebecisi Monica Rossana Bellini dün gözaltına alındı. İtalyan basında yer alan haberlerde, İtalyan polisi tarafından Milan’da yakalanan Bellini’nin, Belçika makamları tarafından ülkeye teslim edilme talebinin kabul edildiği aktarıldı.

Ne olmuştu?

Belçika’da 9 Aralık’ta yolsuzluk ve kara para aklama soruşturmasında başkent Brüksel’de 16 ayrı operasyon gerçekleştirilmiş, Katar’ın AP’nin kararlarını etkilemek amacıyla stratejik konumdaki kişilere rüşvet verdiği iddia edilmişti. AP’nin 14 başkan yardımcısından biri olan eski Yunan milletvekili Eva Kaili, İtalyan Articolo Uno Partisi üyesi Pier-Antonio Panzeri, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Luca Visentini ve Sosyalistler ve Demokratlar Grubundan (S&D) asistan Francesco Giorgi yolsuzluk soruşturması çerçevesinde gözaltına alınmıştı.

Polis tarafından yapılan baskınlarda 1,5 milyon euro ele geçirilmişti. AP’nin 8 yıldır üyesi olan Kaili, AP Başkanı Metsola tarafından görevden alınmıştı. Kaili ayrıca AP’deki Sosyalistler ve Demokratlar Grubu üyeliğinden de uzaklaştırılırken, Yunanistan’ın merkez solundaki Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) Partisi’nden ihraç edilmişti. Yunan makamları Kaili’ye, eşine ve yakın aile üyelerine ait mal varlıklarını dondurmuştu.

Öte yandan, geçtiğimiz sene aralık ayında Belçika’nın devlet güvenlik teşkilatı VSSE’nin diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin de yardımıyla bir yılı aşkın süredir yolsuzluk iddialarına yönelik bir soruşturma üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı.