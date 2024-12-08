Eski Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanvekili ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Burhan Üstün, son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski AYM Başkanvekili ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Burhan Üstün için AYM’de tören düzenlendi. Düzenlenen törenin ardından Ahmet Hamdi Akseki Camisinde öğle namazını müteakip Üstün’ün cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve yakınları katıldı.

Namazın ardınan Üstün, defnedilmek üzere Bağlum Mezarlığı’na götürüldü.