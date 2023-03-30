Kırıkkale’de 37 yıldır atölyesinde eskiyen altında ve gümüş takılara yeniden hayat veren altın ustası, mesleğini 37 yıldır ilk günkü aşkla sürdürüyor.

Kırıkkale’de yaşayan 62 yaşındaki Ahmet Şayık, 9 yaşında çırak olarak başladığı altın tamirciliğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor. Kırıkkale il merkezinde bulunan dükkanında 37 yıldır yaşına aldırış etmeden gümüş, altın ve çeşitli takıları gün yüzüne çıkartan Şayık, saf gümüşten de yüzükler yapıyor. Müşterilerini memnun etmek için işini büyük bir titizlikle yapan Şayık, yıllardır sürdürdüğü mesleği sayesinde çocuklarını büyüterek meslek sahibi olmalarını sağladığını söyledi.

"Elim, gözüm, ayağım tuttuğu sürece ölünceye kadar devam edeceğim"

9 yaşında Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bir altın sarrafının yanında çıraklık yapmaya başladığını söyleyen Şayık, “Hemen, hemen 3 yıl yaz tatillerinde ustamın yanında çıraklık yaptım. İlk sene getir götür işlerini yaparken, ikinci senemde yavaş yavaş tamire başladım. Altın, gümüş tamirlerini hemen yapamazsınız. Çok deneyim gerektiren bir iş. Üçüncü sene biraz daha işe alışmaya başladım ve belli bir süreden sonra kalfa oldum. 3 yıl kalfa olarak işi tamamen öğrendim. Askerden geldikten sonra ustamız, ’gel beraber çalışalım’ dedi. Bir amcamız vardı, ustam onun yanına getirip, ‘sana bir çırak vereyim, bunu eğit’ dedi. Biz de onun yanında bu mesleği öğrendik. Uzun bir süreden sonra kendi ayaklarımın üzerinde durmak, Kırıkkale’ye bu mesleği getirerek burada icra etmeye başladım. 37 senedir aynı iş yerinde devam ediyorum. Tabii ki her şeyi yapmayı bilsek bile, müşteri memnuniyeti önemli olduğu kadar müşteriyi dükkanına davet etmek de çok önemli. Eğer işinizi temiz ve güzel yaparsanız, müşteri sizi tercih eder. Esnaflık memurluk gibi değildir. Allah ömür verdiği müddetçe, elim, gözüm, ayağım tuttuğu sürece ölünceye kadar devam edeceğim” dedi.