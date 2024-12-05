Sosyal medyada kullandığı ifadeler gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki’nin tahliyesine karar verildi.

Arama Kurtarma Derneğinin (AKUT) eski Başkanı Nasuh Mahruki, sosyal medyada kullandığı ifadeler gerekçesiyle 20 Kasım tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Mahruki hakkında ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talebiyle iddianame hazırlanmıştı.

Tahliye edildi

İddianamenin kabul edildiği İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nin tensip kararında Mahruki’nin tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Bu duruma yapılan itiraz sonucunda ise Mahruki’nin Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliyesine karar verildi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Mahruki’nin sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadelerle halk arasında endişe, korku veya panik oluşturma amacıyla hareket ettiği ve paylaşımların içerikleri ve görüntülenme sayıları dikkate alındığında eylemin kamu barışını bozmaya elverişli olduğu anlatıldı.

3 yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede ayrıca, Mahruki’nin üzerine atılı ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama’ suçundan dosyasının ayrılarak ayrı bir soruşturma yürütüldüğü de belirtildi. İddianamede şüpheli Nasuh Mahruki’nin ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.