Sosyal medyada kullandığı ifadeler nedeniyle ’halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan yargılanan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki’nin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Mahruki’nin 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki’nin, sosyal medyada kullandığı ifadeler gerekçesiyle ’halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talebiyle yargılandığı dava, karara bağlandı. İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Nasuh Mahruki ve avukatı hazır bulundu.

"Ben bilgi paylaşmadım, yorumumu belirttim"

Savunmasında suçlamaları kabul etmediğini belirten Mahruki, "Mahkemeye sunduğum belgeler hiç incelenmemiş. Söylediklerimi sadece ben değil, Türkiye’de herkes söylüyor, ben söyleyince mi suç oluyor. Üzerime atılı ’yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçunu kabul etmiyorum. Ben bilgi paylaşmadım, yorumumu belirttim. Beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Avukatı ise suçlamaları kabul etmediklerini beyan ederek Mahruki’nin beraatini istedi.

"Beraat edeceğime inanıyorum çünkü suç işlemedim"

Son sözü sorulan Mahruki, "Üç defadır mahkemeye geliyorum, mahkeme benim yanıltıcı bilgiyi paylaşmayacağını biliyordur. Beraat edeceğime inanıyorum çünkü suç işlemedim" diye konuştu.

11 ay 20 gün hapis cezası

Savunmaların alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme Nasuh Mahruki hakkında, ’halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Ardından mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.