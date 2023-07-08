Manisa’da eski AK Parti Salihli İlçe Başkanı Mahmut Börekçigil geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Börekçigil, son yolculuğuna uğurlanırken eski TBMM Başkanı Bülent Arınç da cenazeye katıldı.

Eski AK Parti Salihli İlçe Başkanı Mahmut Börekçigil, Karayahşi Mahallesi’ndeki evinde kalp krizi geçirdi. Durumun bildirilmesi üzerine sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Evli ve 4 çocuk babası Börekçigil, hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Börekçigil, bugün Hamidiye Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Karaağaç Mezarlığı’na defnedildi.

Cenaze törenine Bülent Arınç da katıldı

Cenaze namazına eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, vatandaşlar ve yakınları katıldı.