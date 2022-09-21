22, 23 ve 24. Dönem AK Parti Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi’nin eşi Fatma Tanrıverdi için Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

22, 23 ve 24. Dönem AK Parti Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi’nin eşi Fatma Tanrıverdi için Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Hüseyin Tanrıverdi’nin eşi Fatma Tanrıverdi, kanser tedavisi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetmişti. Tanrıverdi için bugün Ankara’da cenaze töreni düzenlendi. Törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Tanrıverdi’nin yakınları ve siyaset dünyasından birçok isim yer aldı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tanrıverdi’nin naaşı toprağa verilmek üzere Bağlum Mezarlığı’na götürüldü.