Eski Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır İl Başkanı Avukat Şerif Aydın, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (HEDEP) tüzüğünde yer alan LGBT içerikli maddelere tepki gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) 4. Olağanüstü Kongresi’nde ismini değiştirdi, yeni eş genel başkanlarını seçti. YSP’nin yeni ismi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olarak belirlendi.

Eski Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır İl Başkanı Avukat Şerif Aydın, HEDEP’in tüzüğünde yazılanları ele alarak eleştiride bulundu.

Parti Meclisi’nin de büyük değişime uğradığı kongre ile ilgili değerlendirmelerde bulunan önceki dönem AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Av. Şerif Aydın, harflerin değil, zihinlerin değişmesi gerektiğini söyledi.

Göreve getirilen eş başkanlar ve yeni parti meclisi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Aydın, “Partinin başında Mardinli Sünni bir Arap olan Mithat Sancar vardı ve sözde değişim diye yerine Hataylı Nusayri bir Arap olan Tülay Hatimoğulları getirildi. Sünni Arap eş Başkandan Nusayri Arap eş başkana geçilmiş oldu. Bir başka açıdan; Türk solunun temsilcisi Figen Yüksekdağ’dan Nusayri Arap solunun temsilcisine evirilmiş oldular. Biraz daha farklı bir açıdan ise, HEP ile Leyla Zana ile başlayan siyasal hareket, Hatay’dan Nusayri bir Arap sosyaliste dönüşmüş oldu. Bunun yanında Kürtlerle hiçbir ilgisi olmayan bir sürü kişiyi yeni seçilen Parti Meclisine doldurdular. Partinin Dil ve Kültür Komisyonu Başkanlığına Kürtçe dahi bilmeyen tiyatrocu Kerem Fırtına’yı getirdiler. Bütün bunları da seçmenlerine yenilik diye değişiklik diye yutturmaya çalışıyorlar” dedi.

HEDEP’in yeni oluşturulan parti tüzüğünü de eleştiren Aydın, “Parti tüzüğü de skandal söylemlerle dolu. Partinin tüzüğünde “cinsel kimliği ve cinsel yönelim farklılıklarının eşitliğine dayalı bir toplumsal yaşamı savunma” hedefi belirlenmiş. “Ekolojik ve kadın özgürlükçü başka bir dünyanın mümkün olduğu anlayışıyla hareket etmek” partinin ana yol haritası olarak planlanmış. “Her tür cinsel yönelime dönük tepkilere karşı disiplin yaptırımları uygulamak” kayıt altına alınmış. Bütün bunların yanında ise “Kürt” kelimesinin geçmediği bir parti tüzüğü. Ekolojinin, LGBT savunuculuğunun Kürtlerden daha önemli daha değerli olduğu bir Parti tüzüğü. Seçmeninin yüzde 95’i Kürt olan bir partinin, Kürtler ile ilgili hiçbir hedefi yok, programı yok, ötesi derdi de yok” diye konuştu.

HEDEP’in açık açık Kürt oyları üzerinden saltanat devşirmekten başka hiçbir şey yapmadığını dile getiren Aydın, AK Parti’nin Türkiye Yüzyılı vizyonu ile ortaya koyacağı demokrasi ve özgürlükler eksenindeki adımlarla, HEDEP’in siyasal çizgisini tamamen marjinalleştireceğini ve bu siyasal hareketi bir tabela partisine çevirmek için tarihi bir fırsata sahip olduğunu belirtti.