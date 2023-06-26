AK Parti Eskişehir eski il başkanlarından Dündar Ünlü’nün hayatını kaybeden ağabeyi Hasan Hüseyin Ünlü, son yolculuğuna uğurlandı.
Eski AK Parti Eskişehir İl Başkanı Dündar Ünlü’nün ağabeyi Hasan Hüseyin Ünlü, geçirdiği beyin kanamasının ardından hayatını kaybetti. Muttalip Mahallesi’nde kılınan cenaze töreninin ardından 60 yaşındaki Hasan Hüseyin ünlü, Muttalip Mahallesi Koyunlar Mezarlığı’na defnedildi.
Cenaze namazına, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir eski milletvekilleri Harun Karacan ile Nabi Avcı ve çok sayıda vatandaş katıldı.