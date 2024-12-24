Eski ABD Başkanı Bill Clinton’ın Sözcüsü Angel Urena, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan eski başkanın, grip tedavisi gördükten sonra bugün taburcu edildiğini bildirdi.

Eski ABD Başkanı Bill Clinton’dan iyi haber geldi. Clinton’ın Sözcüsü Angel Urena, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan eski başkanın, grip tedavisi gördükten sonra bugün erken saatlerde taburcu edildiğini bildirdi. Urena yaptığı açıklamada, "Kendisi (Clinton) ve ailesi MedStar Georgetown Üniversitesi Tıp Merkezi’ndeki ekip tarafından sağlanan olağanüstü bakım için derin minnettarlık duymakta ve aldığı nazik mesajlar ile iyi dilekler karşısında duygulanmaktadır. Herkese mutlu ve sağlıklı bir tatil sezonu geçirmeleri için en içten dileklerini iletiyor” ifadelerini kullandı.