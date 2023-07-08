Erzurum Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü, il geneli ve ilçelerde içme suyu, kanalizasyon ve altyapı hattı yenileme çalışmalarına devam ediyor.

ESKİ Genel Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar, her türlü iklim ve arazi koşuluna rağmen ilçelerin altyapı ihtiyaçlarını tek tek çözmeye devam ediyor. Tekman İlçesi Hacı Ömer Mahallesi’nde 6 kilometrelik içme suyu hattı çalışmalarını tamamlayarak, mahallenin yetersiz su sorununa çözüm getirdi. ESKİ Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımıza kaliteli hizmeti ulaştırmak için ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen’in talimatıyla ilçe ve mahallelerimizin altyapı sorununu tamamen ortadan kaldırmak için dört bir yandan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle ilçelerimize bağlı mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızı sağlıklı, uzun ve sorunsuz bir şekilde kullanabilecekleri altyapıya kavuşturmayı hedefliyoruz’’ denildi.