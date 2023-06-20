Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne ait toplu taşıma araçlarında kullanılan ESKART’lar bazı vatandaşlar tarafından sosyal medya üzerinden verilen ilanlarla daha ucuz fiyata ikinci el olarak satılmaya başlandı.

Eskişehir tramvay hattı, kentteki sağlık kuruluşları, otogar, tren garı, üniversiteler, alışveriş merkezleri ve resmi kurumları birbirine bağlayan toplu taşıma hizmeti sağlıyor. Şehir Hastanesi-Sultandere-75. Yıl Mahallesi hattının hizmete başlamasıyla birlikte hat uzunluğu yaklaşık 55 kilometreyi bulan ve 8 hatta hizmet veren tramvay projesi ile kullanımına başlanan ESKART’lar son dönemlerde ikinci el piyasasına düştü. Toplu olarak yükleme yapılan kartlar bazı vatandaşlar tarafından sosyal medya üzerinden satışa sunuldu. Kart dolumu yapan yetkili bayiiler ise bu durumun bazı iş yerlerinin çalışanlarına yol masrafları yerine ESKART vermesinden kaynaklanabileceğini ve kendi aracı olan vatandaşların ise bu kartları nakit paraya çevirmek isteyebileceğini dile getirdi.

Daha hızlı bir şekilde satılması amacıyla içerisindeki bakiyeden daha ucuz fiyatlara verilen ESKART’lar sosyal medyada yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlar yorumlar üzerinden satıcılarla pazarlık yaparken, engelli kartını satmaya çalışan bir vatandaş da dikkatleri çekti. Bedava engelli kartı olduğunu öne süren ve çoğu otobüs şoförünün kontrol yapmadığını belirten vatandaş, bir paylaşımın altına alıcısı olursa kartı kaç paraya satabileceğini sordu.

Öte yandan sosyal medyada ESKART satışı yapılmasının yasadışı olmadığı bilgisi edinilirken, engelli ve öğrenci kartı gibi şahıslarla ilişkilendirilen kartların satılmaması ve satın alınmaması gerektiği belirtildi.