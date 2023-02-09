Et ve Süt Kurumu (ESK), depremden etkilenen üreticilerin sahipsiz kalmış veya bakım imkanı olmayan hayvanların mahallinden alındığını bildirdi.

Et ve Süt Kurumu (ESK), depremden etkilenen üreticilerin sahipsiz kalmış veya bakım imkanı olmayan hayvanların mahallinden alındığını bildirdi.

ESK’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Depremden etkilenen üreticilerimizin sahipsiz kalmış veya bakım imkanı olmayan hayvanları Et ve Süt Kurumu tarafından mahallinden alınmakta, kesimlik hayvanlar kombinalarımıza, genç veya gebe hayvanlar ise bakım ve beslenmesi için TİGEM işletmelerine sevk edilmektedir” ifadelerine yer verildi.