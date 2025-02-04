Edirne Süper Amatör Ligi’nde oynanan Mega Genç-Kaleiçi karşılaşmasında hakem Uğurcan Şanlı düdük çalarken, maçın yardımcı hakemi ise eşi Ayşe Ezgi Şanlı oldu.

Edirne Süper Amatör Ligi’nde oynanan Mega Genç - Kaleiçi karşılaşması önemli bir ana tanıklık etti. 8 ay önce evlenen Edirne bölgesi futbol hakemlerinden Uğurcan Şanlı ile Ayşe Ezgi Şanlı, mücadelede görev aldı. Hakem Uğurcan Şanlı mücadelede düdük çalarken, eşi Ayşe Ezgi Şanlı ise yardımcı hakem olarak görev yaptı. Karşılaşma Mega Gençspor’un 5-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın ardından konuşan hakem Uğurcan Şanlı, "Müsabakaya çıkana kadar o benim eşim. Müsabakaya çıktıktan sonra diğer hakem arkadaşlarım nasılsa, eşim de benim için öyle" dedi.

Eşi Uğurcan Şanlı ile maç yönetmenin tarifsiz bir duygu olduğundan bahseden Ayşe Ezgi Şanlı ise, "Benim için çok heyecanlı bir duygu. Çünkü eşimle birlikte maça çıkmak cidden tarif edilemez bir duygu ve heyecanlı bir durum. Saha içerisinde ne gerekiyorsa o görevi yaptım" ifadelerini kulandı.

Uzun zamandan bu yana klasman hakemi olarak görev yapan Ayşe Ezgi Şanlı, geçtiğimiz aylarda klasman yardımcılığına yeni yükselmişti.