Türkiye’nin sürdürülebilir gelişimi ve daha eşit bir gelecek için eğitimde fırsat eşitliğine destek sağlamayı toplumsal yatırımlarının merkezine alan ING Türkiye’nin Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliğiyle Kahramanmaraş’ta inşa ettiği ING Türkiye-TEV Anaokulu hizmete açıldı.

Türkiye’nin sürdürülebilir gelişimi ve daha eşit bir gelecek için eğitimde fırsat eşitliğine destek sağlamayı toplumsal yatırımlarının merkezine alan ING Türkiye’nin Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliğiyle Kahramanmaraş’ta inşa ettiği ING Türkiye - TEV Anaokulu hizmete açıldı. 6 Şubat depremlerinin ardından bölgenin yeniden kalkınmasına katkı sunma hedefiyle hayata geçirilen yaklaşık 100 öğrenci kapasiteli anaokulunda eğitim verilmeye başlandı. Anaokulunun açılışı, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz ve Türk Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş, Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur ve il protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi.

"Okul öncesi eğitim, geleceğe yapılan en değerli yatırımdır"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan törende açılış konuşmasını yapan Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, okul öncesi eğitimin çocukların gelişimindeki kritik rolüne vurgu yaparak, "Eğitimin, bireylerin ve toplumların gelişiminde ne denli önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Özellikle okul öncesi eğitim, çocuklarımızın bilişsel, sosyal ve duygusal gelişiminde kritik bir rol oynar. Yapılan bilimsel araştırmalar, erken yaşta kaliteli eğitim alan çocukların gelecekte daha başarılı, özgüveni yüksek ve topluma daha faydalı bireyler olduklarını ortaya koymaktadır" dedi.

Baydur, 6 Şubat 2023’te yaşanan depremin etkilerinin hala hissedildiğini, ancak bu felaketin milletin birlik ve beraberliğini pekiştirdiğini belirterek, "Bugün açılışını yaptığımız bu okul da bunun en güzel örneklerinden biridir. Banka ve vakfın destekleriyle hayata geçirilen 4 derslikli bu anaokulu, çocuklarımızın güvenli, modern ve donanımlı bir eğitim ortamında yetişmelerine imkân sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Kahramanmaraş’ın yeniden kalkınmasına ve eğitimde fırsat eşitliğine destek sağlamayı önceliklendiriyoruz."

Açılış töreninde konuşan ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, eğitime erişimde fırsat eşitliği sağlamanın sürdürülebilir kalkınmanın önemli yapı taşlarından biri olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Çocukların hayatına dokunan toplumsal yatırımları, yalnızca bir eğitim yatırımı olarak değil, uzun vadeli dönüşümün en güçlü araçlarından biri olarak görüyoruz. Eğitim, bireylerin ve toplumların geleceğini şekillendirirken, sürdürülebilir kalkınma yolculuğunun da temel dinamiğini oluşturuyor. Bu anlamda, toplumsal yatırımlarımızla eğitimde fırsat eşitliğini desteklemeyi önemsiyoruz. Ayrıca Operasyon ve Çağrı Merkezimizin yer aldığı Kahramanmaraş’a olan inancımızla, deprem sonrası bölgenin kalkınmasına katkı sağlamayı önceliklendirerek farklı projelerimizle bölgedeki girişimcileri destekliyoruz. Depremin yaralarını sarmak, geleceğe umutla bakmak için bir diğer önceliğimiz ise çocuklarımız. Bu kapsamda bölgedeki toplumsal yatırımlarımıza bir yenisini daha ekleyerek, eğitimde fırsat eşitliğine katkı ve Kahramanmaraş’ın kalkınmasına destek sunma hedeflerimizi birleştiren ING Türkiye - TEV Anaokulu’nun açılmasından mutluluk duyuyoruz. Okulumuzun aynı zamanda iş hayatında kadının güçlendirilmesine katkı sağlayacağına da inanıyoruz. Okulumuzun hayata geçmesini destekleyen Kahramanmaraş Valiliğine, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ve Türk Eğitim Vakfı’na değerli iş birlikleri için teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın eğitim yolculuklarında onlara destek olmak, güçlü bir başlangıç yapmalarına imkân tanımak bizler için büyük bir gurur kaynağı. Çocuklarımızın bugünden yarına uzanan umut dolu birçok başarı hikâyesi yazacaklarına inanıyoruz".

Türk Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş, açılış töreninde yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: "Bugün burada bir dayanışma hikâyesine tanıklık ediyoruz. 6 Şubat depreminin üzüntüsünü hala yüreklerimizde taşıyor, vakıf olarak kıymetli destekçilerimizle bölgede eğitime erişimin devam ettirilebilmesi için çalışmalarımızı özveri ile sürdürüyoruz. Bizler en zor günlerimizde bile dayanışmayı, birbirimize omuz vermeyi ve yaralarımızı birlikte sarmayı bildik. Çalışmalarımızı deprem bölgesinde yoğunlaştırdık ve faaliyet alanlarımızı genişlettik. Bu zorlukların ardından, açılışını gerçekleştirdiğimiz ING Türkiye - TEV Anaokulu gibi yeni eğitim yuvaları ile dayanışmanın, umudun ve inancın ruhunu somut göstergelerle yaşatmaya devam ediyoruz. Çocukların eğitim dünyasına ilk adımlarını güven ve umutla atmalarını sağlamak için oluşturduğumuz bu yeni eğitim yuvası, onların hayallerini gerçeğe dönüştürmeleri için bir başlangıç noktası olacak. Bu anlamlı projeyi hayata geçirmemizi sağlayan Kahramanmaraş Valiliğine, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ve ING Türkiye’ye gönülden teşekkür ediyorum. Bu süreçte gönlünü ve emeğini ortaya koyan tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum".

Konuşmaların ardından plaket töreni gerçekleştirildi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, eğitime katkılarından dolayı ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz ve TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş’a plaket takdim etti.

Açılış töreni, kurdele kesimi ve protokol üyelerinin sınıflarda öğrencilere hediye sunumu ile devam etti. Program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Yaklaşık 100 öğrenci kapasiteli ve 4 derslikli olarak inşa edilen anaokulu, modern ve güvenli yapısıyla okul öncesi eğitimde önemli bir ihtiyacı karşılayacak.