Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Esiroğlu HES Projesi, Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışmasında Jüri Özel ödülüne layık görüldü.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Esiroğlu HES Projesi, Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışmasında Jüri Özel ödülüne layık görüldü.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından düzenlenen, 2022 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen, 45 üye belediyenin başvurduğu yarışma 4 farklı kategoride gerçekleştirildi. Jüri başkanlığını Prof. Dr. Ruşen Keleş’in yaptığı yarışmada projeler; Sosyal Sorumluluk, Şehir Planlama, Sağlıklı Yaşam, Sağlıklı Çevre kategorilerinde birbirleriyle yarıştı.

Toplam 143 projenin değerlendirmeye alındığı yarışmada jüri, Büyükşehir Belediyeleri arasında Sosyal Sorumluluk kategorisinden 12, Şehir Planlama kategorisinden 12, Sağlıklı Yaşam kategorisinden 10 ve Sağlıklı Çevre kategorisinden 12 projeyi değerlendirdi. Değerlendirme sonucunda, Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanıp faaliyete alınan Esiroğlu HES Projesi Jüri Özel Ödülüne layık görüldü.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, daha önce de Merkezi Finans Birimi ve Enerji Bakanlığının ortaklaşa yürüttüğü “Belediyeler İçin Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğine Yönelik Tedarik” adlı AB programının sıfır karbon salınımlı ve fiyat/performans oranı en iyi projesi seçilen Esiroğlu HES Projesinin şehir adına büyük bir kazanım olduğunu belirtti. Tesisin tam doğa dostu olduğunun altını çizen Başkan Zorluoğlu, “Yapımında su rejimi ve yatağı değişikliği, tünel, vb. çevreye zarar verecek imalatlara yer verilmeyen tesisimiz sayesinde karbondioksit salınımını yıllık 9500 ton azalttık” dedi.

Esiroğlu HES gibi yenilikçi projelere değer verdiklerini ifade eden Başkan Murat Zorluoğlu, “Esiroğlu HES sayesinde yıllık 15 gigawatt gibi ciddi bir elektrik üretimi gerçekleştireceğiz. Yıllık bütçemize katkısı ise güncel fiyatlarla 70 milyon TL. Tesisimizin Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından ödüle layık görülmesi bizler için gurur vesilesidir. Yaptığımız arıtma tesislerinde bu tür elektrik üretim santrallerini hayata geçiriyoruz. En son Araklı-Sürmene Arıtma Tesisinde yine bir santrali devreye aldık” ifadelerini kullandı.