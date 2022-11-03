Elazığ’da yaşayan 2 çocuk annesi Ezgi Yıldız, eşi tarafından defalarca darp edildikten sonra üzerine kaynar su döküldüğünü iddia etmişti. İddiaların hedefindeki koca Muhammed Yıldız, “İddiaların hiçbir şekilde katılmıyorum. Bu ailesinin bir oyunudur” dedi.

Elazığ’da yaşayan 2 çocuk annesi Ezgi Yıldız, eşi tarafından defalarca darp edildikten sonra üzerine kaynar su döküldüğünü iddia etmişti. İddiaların hedefindeki koca Muhammed Yıldız, “İddiaların hiçbir şekilde katılmıyorum. Bu ailesinin bir oyunudur” dedi.

Elazığ’da yaşayan 2 çocuk annesi Ezgi Yıldız, daha önce eşi tarafından defalarca darp edildiğini ve son olarak da üzerine kaynar su dökülerek yakıldığını iddia etmişti. Koca Muhammed Yıldız, eşinin iddialarına yanıt verdi. Olay günü evde olamadığını dile getiren Yıldız, iddialara katılmadığını ve bunun bir oyun olduğunu söyledi.

Olayın doğru olmadığını aktaran Muhammed Yıldız, “İddiaların hiçbir şekilde katılmıyorum. Bu ailesinin bir oyunudur. 2 kere boşanma davası açıldı. İlkinde kendi isteği ile feragat edildi. Barışalım diye benden avukat aracılığı ile 5 bin lira ücret alındı. İkinci davada ben Elazığ merkezde çalışıyordum ve eşim köydeydi. Oradan ziynet eşyalarla birlikte eşim, ailesinin evine döndü. Ziynet eşyalar orada harcandı. Son olayda ise benim bir alakam yoktur. Ben olayın olduğu esnada bizim oradan gelen bir amcanın aracına binip çarşıya gittim. O sırada babası telefonla arayıp gel buluşup konuşalım dedi. Konuştuk ve bana sen kızımı yakmışsın, seni yakarım, evini yıkarım, aileni yakarım, sizi dağa çıkarırım gibi kelimeler kullandı. Kayınbabam öyle söyleyince sen ne diyorsun, ne saçmalıyorsun dedim. Sen işine git ben senin evine gidiyorum dedi. Ben de olaydan şüphelenerek işe gitmedim, eve gittim. Eve vardım ve eşim evde yok. Kayım babam ile hastaneye gitmiş. Kaynanam ve yanında 3 tane yabancı kadın var. Burada ne oluyor dedim. Hiçbir şey demeden herkes evine dağıldı. Zaten o sıra polis geldi. Olayın benle alakası yoktur” diye konuştu.

Boşanmayı kabul ettiğini aktaran Yıldız, “Ama gerçekten samimiyse benden hiçbir ücret talep etmeden gelsin boşansın. Eğer niyeti maddi olarak benden bir şey koparmak değilse gelsin boşanalım. Bu bana yapılan bir oyundur. Eğer ben kolunu kırmış isem herhangi bir raporu var mı yada mahkemeye sunulmuş mu. Çocuklara darp varsa rapor alınsın ve mahkemeye sunulsun. En son ki davada 4 bin lira nafaka istendi. Ben askeri ücret ile çalışan biriyim o parayı nasıl ödeyebilirim” şeklinde konuştu.