Antalya’da kendisini aldattığı iddiasıyla eşini tüfekle vurarak öldüren şahsın bugün görülen duruşmasında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı eşe karşı kasten öldürme suçundan sanığın nitelikli halden cezalandırılmasını talep ederken, sanık konuşma kabiliyetini bir sonraki duruşmaya kadar kazanabileceğini belirterek duruşmanın ertelenmesini talep etti.

Antalya’da kendisini aldattığı iddiasıyla eşini tüfekle vurarak öldüren şahsın bugün görülen duruşmasında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı eşe karşı kasten öldürme suçundan sanığın nitelikli halden cezalandırılmasını talep ederken, sanık konuşma kabiliyetini bir sonraki duruşmaya kadar kazanabileceğini belirterek duruşmanın ertelenmesini talep etti.

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, maktulün ve sanığın çocukları S.Y. ve S.Y. ile avukatı Hasan Kutlay Toktaş, sanık avukatı Mehmet Ali Kozpınar mahkeme salonunda, sanık Yahya Yılmaz tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi Cezaevinden SEGBİS aracılığıyla hazır bulundu. Eşini öldürdüğü tüfekle intihar girişiminde bulunan sanık Yahya Yılmaz, yüzünden ağır yaralanmış ve konuşma yetisini kaybetmişti. Sanık Yılmaz, mahkemeye duruşma öncesinde sunduğu dilekçesindeki beyanını tekrar ederek, konuşma kabiliyetini tekrar kazanmaya başladığını, davanın ertelenmesini talep ederek bir sonraki duruşmaya kadar konuşmaya başlayacağını söyledi.

Mütalaayı açıklayan savcılık makamı, sanığın eşe karşı kasten öldürme suçundan nitelikli halden cezalandırılmasını talep etti. Mütalaaya karşı son sözü sorulan sanığın oğlu S.Y. ve kızı S.Y., mütalaayı kabul ettiklerini belirterek, en ağır cezayı almasını talep ettiklerini söyledi.

Mahkeme heyeti bir sonraki duruşmada sanık Yahya Yılmaz’ın mahkeme salonuna getirilmesine ve duruşmanın 11 Kasım’a ertelenmesine karar verdi.

Alanya ilçesi Oba Mahallesi’nde 8 Ekim 2021’de meydana gelen olayda Yahya Yılmaz, boşanma aşamasındaki eşi Gönül Yılmaz’ın bulunduğu markete gitmişti. Eşi Gönül Yılmaz ile tartışmaya başlayan Yahya Yılmaz, kendisini aldattığı iddiasıyla eşini av tüfeğiyle vurup öldürdükten sonra intihara kalkışmıştı.