DENİZLİ (İHA) – Denizli ile Muğla il sınırındaki ormanlık alanda meydana gelen olayda, eşinin ağaçtan kestiği dalın altında kalan kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

DENİZLİ (İHA) – Denizli ile Muğla il sınırındaki ormanlık alanda meydana gelen olayda, eşinin ağaçtan kestiği dalın altında kalan kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, bugün öğle saatlerinde Acıpayam ilçesine bağlı Suçatı Mahallesi ile Muğla’nın Dalaman ilçesine bağlı Narlı Mahallesi arasında kalan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; iki ilin sınırında bulunan Somacık mevkiindeki ormanlık alanda kesim yapan Mustafa Sönmez’in çam ağacından kestiği dal, o sırada ağacın altında geçmekten olan 38 yaşındaki eşi Nurdane Sönmez’in üzerine düştü. Eşinin hareketsiz yerde hareketsiz bir şekilde kaldığı gören Mustafa Dönmez’in ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Eşinin kestiği dalın altında kalarak hayatını kaybeden Nurdane Sönmez’in cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. İki çocuk annesi Sönmez’in cenazesinin işlemlerin tamamlanmasının ardından Dalaman ilçesine bağlı Narlı Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi.