Ordu’nun Fatsa ilçesinde dolmuş şoförü olarak çalışmaya başlayan Aysun Akbolat, eşinin elinden aldığı mesleği ile meslektaşlarına taş çıkartıyor. Akbolat, kentteki ilk kadın şoför olma özelliğini taşıyor.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde dolmuş şoförü olarak çalışmaya başlayan Aysun Akbolat, eşinin elinden aldığı mesleği ile meslektaşlarına taş çıkartıyor. Akbolat, kentteki ilk kadın şoför olma özelliğini taşıyor.

Çocukluktan bu yana arabalara olan hayalini bırakmayan, ilçede Sanayi-Kurtuluş Hattı’nda şoför olarak çalışmaya başlayan Akbolat, şehrin ilk ve tek kadın minibüs şoförü oldu. Eşinin mesleğini olan dolmuş şoförlüğünü yapan Akbolat, araca binen vatandaşlardan güzel tepkiler alıyor. 2 çocuk annesi 43 yaşındaki Aysun Akbolat’ı direksiyon başında gördüklerinde önce şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, sonrasında ise titizliği ve güler yüzlülüğü karşısında mutluluk yaşıyor. Akbolat’ın en büyük destekçisi ise mesleğini elinden aldığı eşi Yakup Akbolat.

"Şoför olmayı çok istiyordum"

Küçük yaştan bu zamana kadar arabalara büyük ilgisi olduğunu söyleyen Aysun Akbolat, “Son 2 yıldır eşimle konuşuyorduk ve çok şoför olmak istiyordum. Araç sürmek çocukluğumdan gelen bir tutku. Eşimle şakalaşırken dolmuşu da sürebileceğimi kendisine söyledim ve şaka gerçek oldu. Dolmuşu elinden aldım. Trafiğe kapalı alanlarda önce test sürüşleri yaptım. Sonrasında SRC belgesi de alarak dolmuş sürmeye trafikte başladım" dedi.

2 haftadır trafikte, olumlu tepkiler alıyor

Trafiğe çıkalı henüz 15 olmasına rağmen çok güzel tepkiler aldığını belirten Aysun Akbolat, "Herkes bana selam veriyor, ben de onlara korna çalarak selamlıyorum. Bu tepkileri de alınca daha da fazla işime dört kolla sarılıyorum. Herkes kendi ekmeğini kazanmalı ve bizler de ekmeğimizi taştan çıkartabiliriz. Erkekler her alanda iş yapamazlar fakat kadınlar her işin üstesinden ustaca gelebilirler" şeklinde konuştu.

"Dolmuş şoförlüğü çok eğlenceli"

"Evdeki işlere nazaran dolmuş şoförlüğü daha eğlenceli. İki işi birbirinden ayırıyorum ve o bilinçte direksiyon başına çıkıyorum" diyen Akbolat, "Her iki işin üstesinden de rahatça geliyorum, durakta bile bir huzur geldi şoför arkadaşlarımızın arasında. Bir kadının ortamlarında olması her alanda onlara dikkatli davranmayı itiyor ve daha saygılı oluyor. Her sıkıntı ve sorunumuzu birlik ve beraberlik içinde tartışarak çözüme kavuşturuyoruz. Durakta konuşuyoruz bazen kadın şoförler seni örnek alırlarsa işimizi elimizden alırlar diye erkek arkadaşlarımız sohbet ediyoruz. Aracıma binerek beni direksiyonda gören yolcular ilk şaşkınlıklarını gizleyemese de hemen alışıyorlar ve olumlu tepkiler vererek beni mutlu ediyorlar. Kutluyorlar beni ve çok daha dikkatli aracı kullandığımı söylüyorlar” ifadelerine yer verdi.

"Eşime her zaman destek çıktım"

Aysun Akbolat’ın eşi Yakup Akbolat ise “Eşimin en büyük destekçisi benim. Ben kendisine ev işlerinde yardımcı oluyorum o da bana işimizde yardımcı oluyor” diye konuştu.

Akbolat’ın ’in kullandığı dolmuşa binen vatandaşlar da kadın bir sürücüyü araçta görmenin kendilerini de sevindirdiğini söyledi.