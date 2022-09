Esenyurt’ta yaşayan ve imkansızlıklardan dolayı okuyamayan 44 yaşındaki Zeynep Teter, Esenyurt Belediyesi’nin açtığı kursta okuma ve yazmayı öğrendi. Teter, eşinin yıllar önce askerdeyken kendisine gönderdiği mektupları okuyabildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Esenyurt’ta yaşayan ve imkansızlıklardan dolayı okuyamayan 44 yaşındaki Zeynep Teter, Esenyurt Belediyesi’nin açtığı kursta okuma ve yazmayı öğrendi. Teter, eşinin yıllar önce askerdeyken kendisine gönderdiği mektupları okuyabildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Esenyurt Belediyesi’nin açtığı ‘Okuma ve Yazma’ kursu vatandaşların hayatına dokunuyor. Belediyenin Sürekli Eğitim Merkezi’nde verilen kursa katılarak, 44 yıl sonra okuma ve yazmayı öğrenen Zeynep Teter, daha yolun başında olduğunu ve eğitimine devam edeceğini söyledi. Teter, “Eşimin bana askere giderken gönderdiği mektupları okuyabilmenin hayâlini kuruyordum. Hep eşimin amcasının kızı okurdu ben dinlerdim, şimdi kendim okuyabiliyorum. Bunu başardım” dedi.

“Okumak hep hayâlimdi”

İmkânsızlıklar nedeniyle okuyamadığını belirten Teter şunları ekledi: “Okumak hep hayâlimdi. Küçüklüğümden beri okumayı ve yazmayı çok istedim. Çocuklarımı büyüttüm, şimdi kendime vakit ayırma zamanımın geldiğini düşündüm ve başvurdum. Çok mutluyum, okuduğumu anlıyorum artık. Daha emek istiyor. Yolun başındayız ama hocamızın sayesinde okuduğumuzu anlayabiliyoruz. Mutluyum, gururluyum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu imkânı bize sağladıkları için hepsinden Allah razı olsun. Kayıtlarımı yeniledim, tamamen öğrenene kadar devam edeceğim.”

“Kendimi özgür hissediyorum”

Kurs, Zeynep Teter gibi daha birçok kişinin hayatına dokunuyor. Eşinin desteğiyle bu kursa yazılarak okuma ve yazmayı öğrenen Hülya Işık da onlardan bir tanesi. Günlük hayatta birilerinin yardımı olmadan işlerini yapabildiğini söyleyen Işık, artık çocuklarının ödevlerine de yardımcı olabiliyor. Eğitimine devam edeceğini ifade eden Işık şöyle konuştu: “Bu yıl okuma yazma kursuna katıldım. Çok mutluyum. Artık bir yere gittiğimde kendimi özgür hissediyorum. Her şeyi birilerine sormaktansa kendim yapabiliyorum. İleriki zamanlarda çok daha güzel olacağını biliyorum. Buna elimden geldiği kadar devam edeceğim. Bize böyle bir imkan sağladığı için Belediye Başkanı’mıza da çok teşekkür ederim. Herkes bu kursa katılsın, evde oturacağına kendine zaman ayırsın.”

“Hepsi benim için ayrı bir gurur kaynağı”

Öğrencilerine sadece harfleri öğretmediğini, aynı zamanda onları gerçek hayata hazırlamaya çalıştığını belirten Okuma Yazma Öğretmeni Şafak Gökçek, “Çok farklı öğrencilerim var. Çocuğunun veli toplantısındaki kâğıdı dolduramadığı için kursa başlayan, hastane işlerini kendi yapabilmek ya da eşinden ayrıldığı için kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan öğrencilerim var. Burada sadece ABC’yi öğretmiyorum. Günlük hayatta hastane işlerini, alışverişlerini iyi yapabilsinler diye yardımcı olmaya çalışıyorum. Küçük çocuklar gibi değiller, hepsi farklı bir dünya, onların yanında olmaya çalışıyorum. Tahtada her bir kelimeyi okudukları zaman çok mutlu oluyorum. Gerçekten hepsi benim için ayrı bir gurur kaynağı. Kurs bitse bile her zaman onların yanındayım. Hiçbir şey zor değil. Başladığınız an emin olun ki devamı gelecek, o yüzden herkesi buraya davet ediyorum” diye konuştu.

Eğitimler kademe kademe devam ediyor

MEB’in eğitim süresiyle paralel olarak devam eden kursta, haftada iki gün 4’er saat verilen temel okuma ve yazma eğitiminin ardından Fen Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler alanlarında da eğitim veriliyor. Okuma ve yazma öğrenen kursiyer, kurs sonunda hazırlanan sınavlara girerek, başarılı olanlar sertifika almaya hak kazanıyor. İlkokul mezuniyet sertifikalarını alan vatandaşlar, ehliyet sınavı, açık ortaöğretim başvuruları yapabiliyor.