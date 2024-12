Eskişehir’de eşinin 1 adet bileziğini bozdurarak kurduğu firmasıyla bugün yaklaşık 750 kişiye istihdam sağlayan Mehmet Ali Çil, “Çalışanlarımızın yaklaşık 650’si bayan. Bizim en büyük gücümüzü bayanlar oluşturdu” dedi.

Eskişehir’de 2020 yılında eşinden aldığı bilezikle kendi işini kuran Mehmet Ali Çil, bugün yüzlerce kişiye iş imkanı sunuyor. Efenaz Lojistik’in kurucusu Mehmet Ali Çil, firmanın kuruluşunda emanet aldıkları mobilyalarla oluşturdukları 20 metrekarelik bir ofiste 3 kişi aynı bilgisayardan çalıştıklarını, bugün ise 30 bin metrekare kapalı alanda dünyanın birçok noktasına sevkiyatı yapılan ürünlerin paketlemesini ve montajlamasını yaptıklarını belirtti. Çil, “Şu an yaklaşık 750 personelimiz var, bunların yaklaşık 650’si bayan. Bizim en büyük gücümüzü bayanlar oluşturdu. Eskişehir sanayisiyle bayanları tanıştıran firma biziz” dedi.

“Depo elemanı olarak sektöre başladım”

Sektöre ilk girdiği yıllarda İstanbul’da bir firmanın depo elemanı olduğunu, daha sonra alanında yükseldiğini belirten Mehmet Ali Çil, “2013 senesinde askerden gelmemle birlikte başlayan bir süreçten bahsediyoruz. O zamanlar ben İstanbul’da yaşıyordum, 2018 senesinde Eskişehir’e geldim. Aslında İstanbul’da bir firmada depo elemanı olarak sektöre başladım. Orası da uluslararası ithalat ve ihracat yapan bir firmaydı. Bunun hem üretim tarafında hem depolama ve sevkiyat tarafının tüm süreçlerinde sorumluluk aldım. 2015 yılında evlendikten sonra bir gelişme yaşandı ve ben Eskişehir’e yerleştim. Burada yine bir İstanbul firmasının müşteri deposunda depo sorumlusu olarak göreve başladım. Firma beni bölge müdürlüğüne terfi ettirdi. Bölge müdürlüğü yaptığım dönemde de firmanın bölgedeki müşterilerinin hepsi bana bağlı çalışıyordu. O zaman da yaklaşık 350-400 personelim vardı, ekibi yönetiyordum” dedi.

“Eşimin 1 adet bileziğini bozdurup kurduğum bir firma”

Eşinin 1 adet bileziğini bozdurduğunu ve çocukları Efe ile Naz’ın isimlerini verdiği Efenaz Lojistik’i kurduğunu söyleyen Çil, “Bir dost meclisinde sohbet ederken, artık kendi adıma bir şeyler yapmam gerektiği fikri karşı taraftan geldi. Bunu düşünüp daha sonrasında işten ayrıldıktan sonra bir terazi kurmam neticesinde böyle oldu. Daha sonrasında Serdar Uğur Yalçın abimin odasında, bu işe hazır olduğumu ve desteklenirse bir şeyler yapabileceğimi beyan ettikten sonra Efenaz’ın hikayesi başlamış oldu. O gün orada ilk adımımızı attık. Aslında Efenaz, eşimin 1 adet bileziğini bozup kurduğum bir firma. Bugün geldiğimiz noktada da yaklaşık 700-750 çalışanı olan, Eskişehir özelinde 30 bin metrekare kapalı alana hükmeden, bunun yanında Tekirdağ ve İstanbul’da projeler yapmış bir firma haline geldik. Yola ilk çıkışta hiç bütçesi olmayan ama büyük hayalleri ve hedefleri olan bir insandım. Ticarete öyle girdim” dedi.

“İlk kuruluşumuzda 20 metrekare kadar odada 3 kişi aynı ekrana bakıyorduk”

Sektöre giriş yaptıkları dönemde 20 metrekarelik bir ofiste hizmet verdiklerini, şuan yaklaşık 30 bin metrekare alanda dünyanın birçok noktasına giden ürünlerin paketleme ve montajını yaptıklarını söyleyen Çil, “Burada destek çok önemli. Yine o abimin daha öncesinden kullanmadığı, deposuna kaldırdığı oturma gruplarını alıp Eskişehir’de bir iş hanının 3’üncü katındaki ofiste başlamış ticari hayattan bahsediyoruz. 20 metrekare kadar odada 1 masa, 1 bilgisayar ve 3 kişi aynı ekrana bakarak yola çıktığımız bir süreç. Ondan sonrasında bir gün Eskişehir’in yine sayılı sanayicilerinden Celalettin Kesikbaş’ın firmasından telefon aldım ve parça başı iş verebileceğini söyledi. Bu telefonu aldığım gün cumartesiydi, yalnız çarşamba günü mal kabulü yapmam gerekiyordu. Ortada fabrika, ekipman ve personel yok. Nasıl olacağı noktasında ’Bismillah’ dedik başladık ve ben pazar günü yine dost meclisinde, bir fabrikanın yanına sabit gidere ortak arayışında olduğunu öğrendim. Pazartesi günü oraya baktığımda el sıkıştık, ben orayı tuttum. Efenaz’ın ilk fabrikası orası. Tabii fabrikayı tutmakla iş bitmiyor. Ekipman ve yardımcı malzemenin tedariki gerekiyor ama bütçe yok. İnternet sitelerinde 2’nci el ekipman bakıyorduk. İstanbul’da bir firmada aradığımızı bulduk. Yanlış hatırlamıyorsam, o zamanın parasıyla 17 bin lira para gerekiyordu ve ben onu da borç aldım. Görmeden kamyona yükletip Eskişehir’e gönderttik ama nasibimiz de varmış, fişe takar takmaz çalıştı. Biz o ekipmanla yaklaşık 2 sene hiç ara vermeden döküm imalatı yapan bir firmanın paketlemelerini ve montajlarını yaptık” diye konuştu.

“Eskişehir sanayisiyle bayanları tanıştıran firma biziz”

Sektöre girdikleri ilk günden itibaren kadın istihdamına önem vererek, gerek Eskişehir sanayisine gerek diğer illerdeki sanayilere örnek olduklarını belirten Mehmet Ali Çil, şu ifadeleri kullandı:

“Şu an yaklaşık 750 personelimiz var, bunların yaklaşık 650’si bayan. Biz bayan istihdamına ağırlık veren bir firmayız. Aslında ilk yola çıktığımızda da bizim en büyük gücümüzü bayanlar oluşturdu. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde çok fazla bayan istihdamı yoktu mesela. Eskişehir sanayisiyle bayanları tanıştıran ve sanayideki firma sahiplerine, ’Biz bu işi kadınlarla da yapabiliriz’ fikrini edindiren firma da aslında Efenaz’dır. Bizim tesislerimizde yapılan, paketlenen, gruplanan ve montajlanan ürünler dünyanın her yerine gidiyor. Çünkü müşterilerimiz kurumsal ve büyük, dünya çapında ihracatları olan firmalar. Bizim tesislerimizde elimizden çıkan bütün ürünler dünyanın her yerinde satışa sunuluyor.”