Çorum’da dini nikahlı eşini ve ailesini rehin alan şahıs, adliyeye sevk edildi.

Çorum’da dini nikahlı eşini ve ailesini rehin alan şahıs, adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde kent merkezindeki Ulukavak Mahallesi Çiftlik Caddesi 54. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Y. isimli şahıs, konuşmak için gittiği dini nikahlı eşi M.K.’nin evinde eşi, iki çocuğu, baldızı ve kayınvalidesini tüfekle rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı müzakereler sonucu Mustafa Y. bir süre sonra çocukları, baldızı ve kaynanasını serbest bıraktı. Yaklaşık 18 saat süren ikna çalışmalarının ardından Mustafa Y., sabah saatlerinde silahını polise teslim ederek evden çıktı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki sorgusunun ardından hakkında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adliyeye sevk edildi.

Zanlının rehin alma eylemi ilk değil

Öte yandan, Mustafa Y., daha önce de pompalı tüfekle girdiği berber dükkanında 4 kişiyi rehin almıştı. Yaklaşık 5 saat sonra rehineleri bırakarak polise teslim olan Mustafa Y., o olayda da çocuklarını göremediğini iddia etmişti.