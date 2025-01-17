Mardin’de yaşayan 81 yaşındaki bir kadın, eşi tarafından uykusunda pompalı tüfekle öldürüldü.

Olay, gece saatlerinde Mazıdağı ilçesi Atalar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Ali K. (83), henüz belirlenemeyen bir nedenle evde uyuyan eşi Latife Kaya’ya pompalı tüfekle ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından 81 yaşındaki Latife Kaya’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaya’nın cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, Ali K. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.