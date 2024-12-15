Manisa’nın büyükşehir belediyesi olmadan önce Alaşehir ilçesine bağlı Piyadeler Beldesi’nde 1992– 1999 ve 2009-2014 yılları arasında belediye başkanlığı yapan 3 çocuk babası Ali Demir (58) eşini Umreye gönderdikten sonra fenalaşarak hayatını kaybetti. Eşinin hayatını kaybettiğini uçağının rötar yapması sonucu öğrenen Hatice Demir ise havaalanından Alaşehir’in Piyadeler Mahallesine geri döndü.

Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Piyadeler’in belde olduğu dönemlerde 1992-1999 ve 2009-2014 yıllarında belediye başkanlığı yapan Ali Demir dün saat 10.00 sıralarında eşi Hatice Demir’i Umreye yolcu etti. Umreye gidenleri Piyadeler Mahallesinden yolcu ettikten sonra, KOAH rahatsızlığı olan Ali Demir rahatsızlanarak 112 Sağlık ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ali Demir yoğun bakımda tedavi görürken, saat 17.00 sıralarında yaşamını kaybetti.

Uçağı rötar yaptı

İzmir Adnan Menderes Hava Limanından saat 16.30 sıralarında Umre yolcularını taşıyacak olan uçağın rötar yapması üzerine Ali Demir’in yakınları eşi Hatice Demir’e vefat haberini iletti. Uçağın rötar yapması sonucu acı haberi alan Hatice Demir, umre ziyaretini iptal ederek Piyadeler Mahallesine geri döndü. Ali Demir’in cenazesi Piyadeler Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazından sonra Piyadeler Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Demir ailesi ve sevenleri katıldı.