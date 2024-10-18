Hatay’da eşini kendisini borçlandırdığı iddiası ile öldüren cinayet zanlısı koca sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Geçtiğimiz günlerde İskenderun ilçesi Bekbele mahallesinde bulunan 2 katlı evde ikamet eden 67 yaşındaki H. K. ve resmi nikahlı yabancı uyruklu eşi Manal K.’yı tüfekle vurarak öldürmüştü. Zanlı koca, Emniyet Müdürlüğü Asayiş birimleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. H.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.