Burdur’da eşi hakkında kendisini ve çocuklarını korumak için 9 kez uzaklaştırma kararı aldıran kadını öldüren koca hakim karşısına çıktı.

Burdur’da eşi hakkında kendisini ve çocuklarını korumak için 9 kez uzaklaştırma kararı aldıran kadını öldüren koca hakim karşısına çıktı.

Burdur’un Burç Mahallesi’nde 8 Nisan tarihinde döner dükkânında meydana gelen cinayetle ilgili açılan davanın ilk duruşma Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Eşini av tüfeğiyle iş yerinde öldüren sanık Serhan Seçer (34) hakkında, Atatürk Caddesi’ndeki iş yerinde Nurcan Seçer’i tüfekle ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla, "tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme ve tasarlayarak öldürmeye teşebbüs " suçlarından hazırlanan iddianame, Burdur Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Açılan davanın ilk duruşması Burdur Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesinde yapıldı. Sanık Serhan Seçer’in olay gecesi eşi Nurcan Seçer’i vurduktan sonra paket servisinde kullanılan motoru alarak kayınpederinin döner dükkânına gittiği ve tüfeği önce kayınbiraderi Ömer Kılıç’a doğrultan sanığın "Ben sana demedim mi Ömer?" dedikten sonra ateş etmek için tetiğe bastığı ancak silahın tutukluluk yapması üzerine tüfeği kırıp fişekleri kontrol ettikten sonra kayınpederi Mustafa Kılıç’a doğrulttuğu aktarıldı. İddianamede, bu sırada caddenin karşısında dükkânı bulunan sanığın babası Şeref Seçer’in gelerek sanığın elinden silahı aldığını tanık beyanları ile kaydedildi. Bugün görülen davanın ilk duruşmasına SEGBİS sistemi ile bağlanan sanık Serhan Seçer, sucunu kabul ettiğini, kendisinin yaşamak istemediğini beyan etti.

Maktul avukatları savunmalarında, Nurcan Seçer’in bir süredir ayrı yaşadığı eşi hakkında bugüne kadar dokuz kez uzaklaştırma kararı aldırdığını ve bu kararların hepsinin dava dosyasına girmesini talep etti. Mahkeme heyeti olayı gören tanıkları dinledikten sonra duruşmayı 29 Kasım tarihine erteledi. Mahkeme çıkışında avukat Süleyman Kesici, sanığın en ağır ceza ile cezalandırılmasını talep ettiklerini dile getirdi. Nurcan Seçer’in kardeşi Ömer Kılıç ise "Kardeşimi katleden bu canavara en ağır ceza verilmesini istiyorum“ dedi. Adliye önünde Nurcan Seçer’in yakınları ise resmini elinden bırakmadı.