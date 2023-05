Adana’da eşini öldürüp, halası ve iki kayınbiraderini yaralayan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin karısını iki gün arka arkaya babaevine gitmek istediği için çıkan tartışmada öldürdüğü öne sürüldü.

Olay, 15 Mayıs’ta Sarıçam ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, eşi Burcu ile kavga eden Uğur C., evinin önüne gelen kayınbiraderleri Harun ve Süleyman ile kayınpederi Metin Şimşek ile tartıştı. İki çocuk annesi Burcu C., kısa sürede kavgaya dönüşen olaya müdahale etmek istedi. Uğur C., yaşanan arbedede ruhsatsız tabancası ile rastgele ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar Uğur C.’nin eşi Burcu, iki kayınbiraderi ile halası Müzeyyen Çırak’a isabet etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, Burcu C. yanındaki yakınına “Çocuklarım sana emanet” dedi. Ameliyata alınan Burcu C., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olay sonrası kaçmaya çalışırken mahalle sakinleri tarafından yakalanıp darp edilen Uğur C. polise teslim edildi. Şüpheli, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olaydan bir gün önce Burcu C.’nin babasının evine giderek annesiyle birlikte yüksük çorbası yaptığı, olay günü de tekrar mevlit için babasının evine gitmek istediğinde eşinin buna karşı çıktığı öğrenildi. Bunun üzerine Burcu C.’nin kardeşlerini arayarak durumu anlattığı, Harun Şimşek’in de eniştesine, “Sen kimsin, kız kardeşimi göndermiyorsun” dediği iddia edildi.

Emniyetteki sorgusunda olayı anlatan Uğur C., “Harun ve Süleyman’ın babamı dövdüğünü gördüm. Sonrasında beni darp etmeye başladılar. Ben de tabancamı çıkarıp önce havaya, ardından da rastgele ateşledim” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.