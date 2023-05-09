İzmir’in Ödemiş ilçesinde eşini tabanca ile vurarak öldüren adam, jandarmaya giderek teslim oldu.

Olay, 7 Mayıs gecesi saat 03.00 sıralarında Ödemiş ilçesi Balabanlı Mahallesi kırsal alanda bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu öne sürülen B.A. (57) eşi Tuba Algül (29) ile tartışmaya başladı. Olayın büyümesi ile B.A., yanındaki tabanca ile Tuba Algül’e ateşe etti. Ardından B.A., arabaya binerek olay yerinden kaçtı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Tuba Algül’ün hayatını kaybettiği belirlendi. 29 yaşındaki kadının cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Algül çiftinin 5 çocuğu olduğu öğrenildi.

Öte yandan, eşini öldürdükten sonra olay yerinden kaçan B.A., olayı gerçekleştirdiği tabanca ile jandarma karakoluna giderek teslim oldu. Şüpheli B.A.’nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.