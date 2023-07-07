Eskişehir’de, iddiaya göre boşanmak istediği eşini göğsünden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Sibel Yıldız’ın davasında mütalaasını açıklayan savcı, sanığın “eşi kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

İddiaya göre 2021 yılı Ekim ayında aralarında boşanmak istediği eşi Tahir Yıldız (35) ile tartışma yaşayan 3 çocuk annesi Sibel Yıldız (26), olayın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine eşini göğsünden bıçakladı. Ağır yaralı olarak Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırlan Tahir Yıldız, tüm müdahilelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından evden kaçan şüpheli Sibel Yıldız, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, sevk edildiği Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianame ile şüpheli Sibel Yıldız hakkında ‘eşi kasten öldürmek’ suçundan Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

Bugün Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Sibel Yıldız (26), cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Duruşmada, Sibel Yıldız’ın ifadeleri ve geçmişteki akıl hastalığına ilişkin evraklar bulunması nedeniyle istenen akıl sağlığına ilişkin adli tıp raporu dava dosyasına girdi. Bahse konu raporda, cinayet şüphelisinin akıl sağlığının yerinde olduğu ve cezai ehliyetinin bulunduğu belirtildi. Esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sunan Cumhuriyet Savcısı, sanık Sibel Yıldız hakkında “eşi kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Duruşma 17 Temmuz’a erteledi

Mütalaaya karşı beyanda bulunan sanık Sibel Yıldız, “3 tane çocuğum var, tahliyemi ve beraatımı talep ederim. Mahkeme tahliye kararı vermeyecekse cezamın ev hapsine çevrilmesini isterim” dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Sibel Yılıdız’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 17 Temmuz’a erteledi.