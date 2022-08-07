Samsun’da eşini darp ederek hastanelik eden koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun’da eşini darp ederek hastanelik eden koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. (25) evde tartıştığı eşi Z.N.K.’yi (25) darp ederek hastanelik etti. Sırtı, kolları, bacakları ile yüz bölgesinde darp sonucu morluklar oluşan genç kadın, polis tarafından hastaneye kaldırıldı. Z.N.K., kendisini hastanelik eden eşinden şikayetçi oldu. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan A.K., polisteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıs, tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.