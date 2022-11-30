Denizli’de tartıştığı eşini boş araziye götürüp defalarca bıçaklanarak öldürdüğü iddia edilen koca, adliyeye sevk edildi.

Denizli’de tartıştığı eşini boş araziye götürüp defalarca bıçaklanarak öldürdüğü iddia edilen koca, adliyeye sevk edildi.

Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi’nde meydana gelen olayda; 18 yaşındaki karısı Elif Irmak (18) ile henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü tartışan Ahmet Emre Irmak (24), kavgayı ayırmaya çalışan babası Hikmet Irmak’ı bacağından bıçakladı. Anne babasının tüm çabalarına rağmen engel olamadığı Ahmet Emre Irmak, daha sonra saçından sürüyerek evden dışarıya çıkarıp boş bir araziye götürdüğü karısını karın, göğüs ve boğazından bıçaklayarak öldürdü. Vahşi cinayetin ardından evine dönen koca, suç aletiyle birlikte jandarma ekiplerine teslim oldu.

Jandarmadaki sorgusu tamamlanan ve ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan da sabıkası olduğu ortaya çıkan zanlı koca Ahmet Emre Irmak, güvenlik tedbirleri altında adliyeye sevk edildi.