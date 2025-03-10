Samsun’da eşini darp ettiği gerekçesiyle sevk edildiği adliye önünde, "Karımı öldürmedim ama çıkınca öldüreceğim" diyen koca, hakkında tutulan tutanak sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.D. (39), eşi E.D.’yi (37) darp ettiği iddiasıyla Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. E.D. adlı kadın ifadesinde kocasının kendisini darp etmediğini söyledi. Koca E.D. ise eşini darp ettiğini kabul etti. Polisteki sorgusu tamamlanan E.D. adliyeye sevk edildi. Adliye önünde kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Karımı öldürmedim ama çıkınca öldüreceğim" diyen E.D. hakkında polisler tutarak hazırladı. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen E.D., eşini darp etmediğini savunarak suçlamaları kabul etmedi. E.D. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.