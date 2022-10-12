Fatih’te eşini yaşadığı apartmanın bodrum katında boğarak öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık Mahmut Gürler, yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Fatih’te eşini yaşadığı apartmanın bodrum katında boğarak öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık Mahmut Gürler, yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Fatih’te evli olduğu 2 çocuk annesi Melek Gürler’i yaşadıkları binanın kullanılmayan eski bir bodrum katında boğarak öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık Mahmut Gürler’in yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Mahmut Gürler ve tarafların avukatları hazır bulundu. Mahkemeye maktul Melek Gürler’in müşteki ailesi de katıldı. Duruşmada maktul Melek Gürler’in ailesi ve avukatları, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Duruşmada sanık avukatı ise, "Müvekkilimin cinayeti işlediğine dair dosyada tek bir delil varsa evet cezalandırın ama dosyada müvekkilimin üzerine atılı suçu işlediğine dair somut bir delil yok, müvekkilin tahliyesini talep ediyorum" şeklinde konuştu. Mahkemede son sözü sorulan sanık Gürler, "Adalet istiyorum" ifadesini kullandı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Savunmaların ve beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Mahmut Gürler’i ‘eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Olaydan sonra sanığın herhangi bir pişmanlık belirtisi göstermediğini belirten heyet, cezada herhangi bir indirim de uygulamayarak sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 10 Şubat 2021’de şüpheli Mahmut Gürler’in iş yerinde olduğu vakit patronuna haber vererek iş yerini terk ettiği ve eşi Melek Gürler’in yaşadığı eve giderek kendisini boğarak öldürdüğü anlatıldı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Mahmut Gürler’in bir tekstil şirketinde işçi olarak çalıştığı, uzun süredir ekonomik kaynaklı geçim sıkıntısı içerisinde olduğu, çevresindekilerden sıklıkla borç aldığı, bunları zamanında ödemediği ve daha öncesinde eşi olan maktul ile parasal sorunlar sebebiyle birçok kez tartıştığı aktarıldı.

Şüphelinin olay sonrası maktulün yüzüklerini bozdurmak için kuyumcuya gittiğinin ve kıyafetlerini değiştirdiğinin de kaydedildiği iddianamede, şüpheli Mahmut Gürler’in ‘eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.