Aydın’ın Efeler ilçesinde eşini boğarak öldüren şahıs, yargılandığı davada 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Haziran 2023’te Efeler ilçesi Cuma Mahallesi 202. Sokak’ta meydana gelen olayda Mestan Türkmen, eşi Nursel Türkmen’i boğarak öldürdükten sonra bir hafta boyunca kaçtı. Daha sonra teslim olan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında sanık Mestan Türkmen, pişman olduğunu öne sürerek, "Allah rahmet eylesin, hanımımla ilk tanıştığımızda böyle olmasını istemezdim. Öyle bir sorunumuz yoktu ama o gün eşimin telefonuna mesaj geldi. Evden gitmemi söyledi. Ekonomik sıkıntılar yüzünden bunu yapmak zorunda olduğunu söyledi. Kızımın benden olmadığını söyledi. Anlık bir öfkeyle oldu. Pişmanım, keşke olmasaydı" dedi.

Mahkeme heyeti ‘tahrik’ indirimi uyguladı

Savcı, sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Ancak mahkeme heyeti, haksız tahrik indirimi uygulayarak, Mestan Türkmen’e 24 yıl hapis cezası verdi.