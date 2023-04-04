Sivaslı iş adamı, evlilik yıl dönümünde eşine yaptığı sürprizle sınırlarını zorladı.

Sivaslı iş adamı Erol Bozkuş, evlilik yıl dönümlerinde eşi Gül Bozkuş’a öyle bir sürpriz yaptı ki hem centilmenlik sınırlarını zorladı hem de çıtayı yükselttiği için diğer erkekleri zora soktu. Bozkuş, 27. evlilik yıl dönümünde eşi Gül Bozkuş’u ismini renginden alan Gökbınar Gölü’ne götürdü. Eşi deniz bisikletiyle göl yüzeyinde turlarken Bozkuş da 17 metre derinlikteki göle dalarak, daha önce göl zeminindeki bir küp içerisinde gizlediği yüzüğü çıkartıp eşine hediye etti. Sınırları zorlayan sürprizini ölümsüzleştirmek isteyen Bozkuş, tüm olup bitenleri aşama aşama kaydettirdi.

“Sivaslı erkeklere itam ediyorum”

Erol Bozkuş, yaptığı sürprizi Sivaslı erkeklere ithaf ettiğini ve herkesin böyle sürprizler yapmasını önerdiğini ifade ederek, “Ben sevdiğim insanlara her zaman sürpriz yapmayı severim. Bu sene Gürün’ün tanıtım çekimini yapıyorduk. O gün de bizim evlilik yıl dönümümüzdü. Eşimle ben de çekimin yüzü olacaktık. Ben de kendimiz için özel bir şey yaptım. Daha önceden suyun altına dalarak tek taş bıraktım. Hanım o gün sadece çekim yapılacağını zannetti. Daha sonra dalıp tekrar oraya bıraktığım tektaşı çıkararak ’27’nci evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun’ dedim. Hanımın elinin titremesi zaten ekranlarda görünüyor. Gökpınar Gölü’müzün su altı florası dünyadaki en güzel göllerden birisidir. Gökpınar Gölü çölün ortasında bir vaha görünümündedir. Buradaki bu sürprizimi Sivaslı erkeklere ithaf etmek istiyorum. Çünkü havası sert, insanı mert derler. Mert insan romantik olmaz diye bir şey söz konusu değildir. Sivas’ımızın erkekleri romantiktir. Herkesin bir Sivaslı tanımasını isteriz” dedi.

“Bütün kadınların böyle bir erkeğe sahip olması lazım”

Gül Bozkuş, sürprizi görünce şaşırdığını ve bütün kadınların böyle centilmen bir erkeğe sahip olması gerektiğini ifade ederek, “Sürpriz olmasını beklemiyordum, çok sevindim ve eşimle gurur duydum. Ara sıra böyle sürprizler yapar, bütün kadınların böyle bir erkeğe sahip olması lazım. Oraya gezmek için gelmişti. Eşim de dalış yapacağını söyledi ve bir anda öyle bir sürpriz yapınca çok sevindim ve mutlu oldum” şeklinde konuştu.