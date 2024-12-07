Isparta’da bir apartmanın 3. katında çıkan yangını, eşine kızan bir kişinin kasten çıkardığı ortaya çıktı. Çocuğu içerideyken evi ateşe veren şahıs, suçunu itiraf etti. Gözaltına alınan şahıs, ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yangın, saat 14.30 sıralarında 2712 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet D., eşi Hülya A. ile tartışmasının ardından çocuğunun da bulunduğu evi ateşe verdi. Alevlerin yükseldiğini fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevlerin diğer katlara sıçramasını önledi. Yangında evde ciddi hasar oluşurken, ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Mehmet D., emniyetteki sorgusunda yangını kasten çıkardığını itiraf etti. Yapılan incelemede şahsın daha önce 8 ayrı suçtan kaydının bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.