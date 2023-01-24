Uyurken şiddetli göğüs ağrısı yaşayan adamın, eşine "Aortum yırtılıyor, ambulans çağır" demesiyle kaldırıldığı hastanede kalbine kapalı yöntemle yapay damar konuldu.

Uyurken şiddetli göğüs ağrısı yaşayan adamın, eşine "Aortum yırtılıyor, ambulans çağır" demesiyle kaldırıldığı hastanede kalbine kapalı yöntemle yapay damar konuldu.

Adana’da bir şirkette yöneticilik yapan evli ve 2 çocuk babası Turgay Özeröz (58), gece yattıktan 1 saat sonra şiddetli bir göğüs ağrısıyla uyandı. Daha önce babasını ve ağabeyini aort yırtılması nedeniyle kaybettiği için bilgisi olan, 3 ayda bir doktor kontrolüne giden Özeröz, eşini uyandırıp "Aortum yırtılıyor, ambulans çağır" dedi. Ambulansla Çukurova Devlet Hastanesine götürülen Özeröz’e yapılan tetkiklerde de aort yırtılması olduğu anlaşılınca, Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Burada Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ferid Cereb ve ekibi yırtılan aortun tedavisi için, bypass yerine kapalı yöntemle yapay damar koydu. Operasyonda kasıktan girilerek hastanın yırtılmış ve balonlaşmış aortu değiştirildi. Literatürde ’fenestre tevar’ olarak geçen işlem yapılırken, aortun dallarının açık kalması sağlandı. Ameliyat için gereken ’greft’i Op. Dr. Cereb hazırladı. Bölgedeki illerde ilk kez, Türkiye’de sadece İstanbul ve Ankara’da birkaç hastanede uygulanan operasyon yaklaşık 1 saat sürdü.

Uygun hastalara yapılabiliyor

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ferid Cereb, ’fenestre tevar’ yönteminin uygun hastalarda kullanıldığını belirterek, "Açık aort ameliyatları 5-7 saat sürüyor. Kasıktan girilerek yapılan kapalı yöntem ise yaklaşık 1 saatte tamamlanıyor. Operasyonda sentetik malzeme kullanıyoruz. Bypass yapmadan aortun dallarının açık kalmasını sağlıyoruz" dedi.

Aort yırtılmasının belirtileri hakkında da bilgi veren Op. Dr. Cereb, "Aort yırtılmasında hastalar sırtlarında ve göğüs bölgesinde, şiddetli ve bıçak saplanması hissi uyandıran bir ağrı hissederler. Ayrıca birçok durumda hasta bayılır" şeklinde konuştu.