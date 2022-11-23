Naz Naz, Teknik Direktör Mesut Toros ve yardımcıları gözetiminde Arnavutköy maçı sonrasında verilen 1 günlük izinin ardından çalışmalarına başladı. Isınma koşusu sonrasında 5’e 2 top kapma oyunu ile antrenmana devam eden futbolcular yenileme koşusu sonrasında dar alanda gerçekleştirilen taktiksel çift kale oyun çalışması ile antrenmanını tamamladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Eşin Group Nazilli Belediyespor 27 Kasım Pazar günü ligin 16. haftasında deplasmanda oynayacağı Şanlıurfaspor maçı hazırlıklarına başladı.

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